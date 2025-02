Aprenda a cantar o "Trap do Trepa Trepa", hit do carnaval 2025! Música viralizou depois que Luisa Perissé cantou a música em podcast Vagalume|Do R7 27/02/2025 - 09h05 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao que tudo indica, o grande hit do carnaval 2025 será uma música que não tinha sequer a intenção de atingor tal status. O "Trap dp Trepa Trepa" foi cantado de maneira irônica por Luisa Perissé, filha da atriz Heloisa Perissé, no podcast "Pé no Sofá Pod", apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa.



Como é comum nos dias de hoje, a música rapidamente viralizou no TikTok e uma versão oficial foi lançada rapidamente para aproveitar a onda. O remix contou com a produção de Dennis DJ e Corth.



Confira a letra do hit composto pela própria Luisa:



Trap do Trepa Trepa:



Peri-Peri-Peri-Periceta vai ensinar

O trap do trepa trepa



É o trap do trepa trepa

É o trap do trepa trepa

É o trap do trepa, tu trepa no trepa— (trepa, trepa, trepa)



Tu não gosta de mim? Tépa

Diz que não é minha fã? Tépa

Unha de fibra, whisky, Red Bull

Calcinha de fita enfiada no trepa trepa



É o trap do trepa trepa

Então tira sua cueca

Se não for Calvin Klein, eca! (Ai)



Hoje à noite eu tô muito sapeca

Vem cá, menino, comer minha trepa trepa

É o trap do trepa trepa

(Haha)



Peri-Peri-Peri-Periceta vai ensinar

Ai, Corth! (Trepa)

Peri-Peri-Peri-Periceta vai—

DENNIS, o brabo



Trepa!

(O trepa, trepa)

(O trepa, trepa)

(O trepa, trepa)

Tépa!

(Hã, hã)



Peri-Peri-Peri-Periceta vai ensinar

O trap do trepa trepa



É o trap do trepa trepa

É o trap do trepa trepa

É o trap do trepa, tu trepa no trepa— (trepa, trepa, trepa)



Tu não gosta de mim? Tépa

Diz que não é minha fã? Tépa

Unha de fibra, whisky, Red Bull

Calcinha de fita enfiada no trepa trepa



É o trap do trepa trepa

Então tira sua cueca

Se não for Calvin Klein, eca! (Ai)



Hoje à noite eu tô muito sapeca

Vem cá, menino, comer minha trepa trepa

É o trap do trepa trepa

(Haha)



Peri-Peri-Peri-Periceta vai ensinar

(O trepa, trepa, trepa)

Peri-Peri-Peri-Periceta vai ensinar, vai ensinar, -nar

Peri-Peri-Peri- Perice— (o trepa, trepa)

Peri-Peri-Peri- Perice— (o trepa, trepa)

Peri-Peri-Peri- Perice— (o trepa, trepa)



Yeah

Mic the drop!

Pown, pown, pown



Ouça a versão oficial:



Clique para ver no Vagalume



E a origem de tudo no podcast:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume