Ariana Grande fala, pela primeira vez, sobre rumores de romance com Cynthia Erivo "As pessoas acham que nos casamos secretamente", disse a artista, citando também as fanfics criadas pelos fãs Vagalume|Do R7 12/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h26 )

Ariana Grande abordou recentemente o relacionamento próximo com sua colega de elenco, Cynthia Erivo (Foto: Reprodução Instagram / Ariana Grande). Em uma entrevista concedida ao site The Hollywood Reporter, a atriz de 31 anos falou sobre o laço que as une e abordou, pela primeira vez, os rumores sobre um susposto romance entre elas.



Durante o ciclo de promoção do filme "Wicked", as duas foram vistas em muitas ocasiões juntas, o que gerou especulações a respeito da natureza do relacionamento.



"As pessoas acham que nos casamos secretamente", disse Ariana, citando ser uma espécia de fanfic (história fictícias) criada pelos fãs. "Eu gostaria de poder desver algumas coisas. Quero dizer, uau, eu tive um pressentimento [sobre isso], mas não sabia que seria nesta escala ou tão explicíto".



Durante o tapete vermelho do Critics Choice Awards, a cantora também respondeu a boatos de que ambas abririam a cerimônia do Oscar este ano. "Eu não sei de onde veio isso", disse ela à Variety. Ariana voltou ser questionada sobre o assunto durante o Santa Barbara International Film Festival e respondeu: “Eu também não sei. Seria muito divertido. Estaríamos com as nossas garrafas térmicas, rosa e verde, cheias de chá. A dela [Cynthia Erivo] provavelmente será rosa e um café da manhã inglês misturado ou algo assim. Se acontecer, estaremos prontas, mas não sei de nada”.



Fonte: Vagalume