Ariana Grande reflete sobre críticas após ser escolhida para Glinda no filme "Wicked" Em podcast, cantora falou sobre a pressão dos fãs do musical e o nervosismo de aceitar o papel Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 11h08 )

Ariana Grande decidiu se manifestar após ser alvo de críticas por ter sido escolhida para interpretar a personagem Glinda no filme "Wicked". A atriz e cantora, de 31 anos, sempre foi fã da produção desde que assistiu ao musical na Broadway com o elenco original, o que data sua amizade com Kristin Chenoweth, a intérprete original da personagem. Porém, após o anúncio de que ela faria parte do elenco, vários fãs expressaram reservas em relação à escolha, mencionando que não conseguiam imaginá-la no papel.



A cantora, no entanto, comentou entender essa reação dos fãs, afirmando: “Senti um pouco do nervosismo inicial e dessas percepções preconcebidas sobre o que eu poderia ou não entregar, ou até sobre por que eu seria a escolha errada para o papel". Durante sua participação no podcast "Sentimental Man", Ariana Grande explicou que, se estivesse do outro lado, como fã, provavelmente teria a mesma opinião. "Seguindo a [minha canção] 'Side to Side (Feat. Nicki Minaj)', eu provavelmente diria a mesma coisa. Eu diria algo, como 'Por que essa escolha? Esperei 20 anos por isso', e até pensaria, 'Isso é um absurdo'. Eu entendo."



Ela revelou ainda que enxerga o processo de ter sido escolhida para o papel como um desafio que precisa ser merecido, mencionando: "Essa é uma das coisas que eu mais gostei sobre fazer a audição para 'Wicked'. Nada em uma produção dessa magnitude vem de graça. É preciso conquistar o seu lugar, e você não ganha isso apenas por ser conhecido por outra coisa. É divertidamente desafiador mudar a percepção das pessoas e trabalhar para merecer um espaço diferente."



Fonte: Vagalume