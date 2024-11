Ariana Grande surpreende fã que estava ouvindo sua música no trânsito em encontro inesperado. Veja! Cantora estava em um carro que parou ao lado do veículo do rapaz, no semáforo, fazendo com que ela também ficasse surpresa e começasse... Vagalume|Do R7 19/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h48 ) twitter

Ariana Grande surpreendeu um fã que estava ouvindo sua música durante um trajeto no trânsito. O rapaz, chamado Edwin, estava dirigindo seu carro quando, inesperadamente, o carro que transportava a cantora também parou ao lado no semáforo, fazendo com que ela ouvisse a canção e começasse a cantar junto.



O encontro inusitado foi registrado pela própria Ariana Grande em suas redes sociais, que ficou genuinamente surpresa e contente ao ouvir que o fã escutava a música "imagine".



"Qual é o seu nome?", questionou Ariana. Edwin, então, respondeu, logo declarando sua admiração pela artista. "Não acredito que estou tão perto de você", disse ele, emocionado.



"Prazer em te conhecer, Edwin. Eu pensei, como isso pode ser real, sou eu [cantando]?", acrescentou a cantora, ainda em choque a coincidência.



Em seus stories, Ariana escreveu: "Fiz um amigo. Não acreditei no que estava ouvindo", escreveu ela. "Obrigada, Edwin, por ter alegrado meu dia".



Veja o momento abaixo:



Clique para ver no Vagalume



A música "imagine" foi lançada em dezembro de 2018 como um single promocional do álbum *Thank U, Next* de 2019, e alcançou a posição nº 21 no ranking Billboard Hot 100. Atualmente, Ariana Grande está envolvida na divulgação da adaptação cinematográfica do musical *Wicked*, no qual ela interpreta a personagem "Glinda" e que chegará aos cinemas brasileiros no dia 21 de novembro.



Fonte: Vagalume