Arnaldo Antunes anuncia disco com participação de David Byrne e composição inédita com Erasmo Carlos Ana Frango Elétrico e VANDAL também estarão no disco do eterno Titã

Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h05 ) twitter

