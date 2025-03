As 3 músicas mais importantes do álbum "Mayhem", segundo Lady Gaga Faixas escolhidas tem teor pessoal e fizeram a cantora abrir o seu coração Vagalume|Do R7 08/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h05 ) twitter

Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira (7), o seu sétimo álbum de estúdio, intitulado "Mayhem", e que chegou fazendo muito barulho. O aguardado projeto com 14 faixas inéditas está deixando os seus fãs com um sorriso de orelha a orelha.



Explica-se: "Mayhem" traz Lady Gaga em seu melhor momento como cantora e compositora e entregado gravações que dão uma pitada de nostalgia, fazendo referências a diferentes fases de sua carreira.



Em entrevistas, Lady Gaga acabou revelando quais são as suas canções prediletas deste trabalho e comentou sobre o teor pessoal de algumas delas.



Lady Gaga descreveu "Mayhem" como uma síntese de sua identidade pessoal e artística ao longo dos últimos 20 anos. Segundo suas próprias palavras, "Esse álbum representa o que sou por dentro".



A partir dessas entrevistas que a cantora deu para a imprensa, listamos as 3 músicas mais importantes de "Mayhem", segundo a própria Lady Gaga. Confira a seguir:



1 - "Vanish Into You"



Esta música pode ser definida como o "primeiro capítulo" de "Mayhem". Gaga revelou que a faixa número 5 foi a primeira escrita para este projeto.



Como o título sugere, a cantora falou sobre as fortes emoções que sentiu ao escrever "Vanish Into You" (em português, algo como "Desaparecer Em Você"), demonstrando o desejo profundo de mergulhar e se emergir na pessoa amada.



Esta música ainda guarda uma importante curiosidade. Em entrevista para a revista "Variety", Lady Gaga revelou que o refrão guarda de um de seus versos favoritos: "It was cold in the summertime" ("Estava frio no verão").



Visto que Vanish Into You é uma letra bastante pessoal, o verso em questão apresrenta um parodoxismo, uma vez que o verão é a estação do calor e é relacionado com sentimentos intensos, como a paixão. O "frio" sempre é ligado ao inverno e a sentimentos mais obscuros ou introvetidos.



É importante pontuar que, musicalmente, esta também é uma canção que remete às fases iniciais de Gaga. A cantora explica que o começo do álbum parte de um "lugar menos esperançoso", seguindo para canções que vêm de um "lugar mais feliz", exatamente como veremos nas canções a seguir.



2 - "Killah (Feat. Gesaffelstein)"



Se pudéssemos divdir o álbum em atos, "Killah" poderia muito bem ser a faixa que dá o pontapé inicial à sua segunda parte. Pode-se dizer que o "clima" de "Mayhem" até muda, com uma Lady Gaga imponente e decidida, como mostra a letra, e o instrumental diferente, mais funkeado, nesta parceria com o produtor Gesaffelstein.



Lady Gaga classificou essa como a música que mais a realizou, a agradou na produção. E após as primeiras audições é compreensível esse sentimento, pois "Killah" se destaca do restantes das 14 faixas.



"É diferente de qualquer sentimento ou groove que eu já trabalhei antes", revelou.



E é em "Killah" que um sentimento de auto realização e auto confiança transbordam, segundo a própria Gaga, em uma entrevista para a Rolling Stone. "A verdade é, eu não sou tão confiante, o tempo todo. Eu sou uma pessoa que definitivamente pode se sentir profundamente insegura. Mas nesta gravação, é como se fosse o pico da minha confiança. Se você pensar neste disco, como uma noitada, essa música seria como aquele momento em que você se sente o seu melhor".



3 - "Blade Of Grass"



E então chegamos, nas palavras da própria Lady Gaga, no "lugar mais feliz" de "Mayhem". A balada "Blase Of Grass" é a penúltima música do disco e talvez traga o teor mais pessoal de todas as 14 faixas.



Afinal de contas, o momento em que a cantora teve a sua mão pedida em casamento pelo noivo, Michael Polansky, foi o qual a inspirou a escrever a música.



"Eu me apaixonei pelo Michael. Como uma compositora, você precisa que a vida a inspire. Michael me perguntou como eu gostaria que ele pedisse a minha mão em casamento um dia. Nós estávamos em nosso jardim e eu disse: apenas pegue uma folha do gramado e a enrole em volta do meu dedo. Foi então que eu escrevi "Blade Of Grass".



O pedido de casamento foi feito com esse "anel de grama", mas Lady Gaga revelou que ele também deu um anel para representar o noivado.



Trata-se talvez de um dos momentos mais pessoais da vida da artista e que ela decidiu transformar em uma música. Isso diz muito sobre o significado de "Blade Of Grass" para Gaga.



"Minha canção favorita assim que finalizada foi "Blade Of Grass". Eu acho que uma das minhas coisas favoritas sobre escrever essa música foi trabalhar com tudo acontecendo ao mesmo tempo e ela representa algo tão especial".



