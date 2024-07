Assessor de MC Livinho é morto com tiro em SP. Cantor lamenta nas redes sociais

‌



Crédito foto: Reprodução / Facebook: @livinhooficial



MC Livinho lamentou profundamente a morte de Adileon dos Santos, seu assessor e amigo pessoal, nesta sexta-feira (12). Conhecido como Cacá, Adileon foi morto "aleatoriamente" com um tiro na cabeça durante a madrugada, após uma briga em um bar na zona norte de São Paulo.



No Instagram, MC Livinho publicou diversos registros ao lado do amigo. Em um dos vídeos, em que eles aparecem sorrindo e se divertindo, ele escreveu: "Deus, recebe ele de braços abertos. Deus, cuida dele, Pai, eu fiz tudo que eu pude pelo meu irmão. Irmão, você tinha o coração puro, isso não é justo".



Em outro registro, onde os dois estão dançando na academia, MC Livinho comentou: "Não existirá outro igual a você, irmão, sua autoestima sempre nos contagiou. Te amo eternamente".



Além disso, Livinho mudou sua foto de perfil no Instagram para uma mensagem em homenagem ao amigo, com a palavra "Luto".



Segundo informações obtidas pelo programa de TV "Brasil Urgente", Cacá foi executado por um homem que, de acordo com a polícia, atirou contra seu rosto sem motivo aparente. O agressor, após discutir com amigos e com a esposa, foi para casa, pegou uma arma de fogo e saiu com a intenção de "fazer besteira". Ele teria escolhido a vítima aleatoriamente, trocado xingamentos rápidos com Adileon e o executou com um único disparo.



Os dois estavam em um bar no Jardim Peri e, após o crime, o suspeito fugiu a pé, deixando a bicicleta que carregava no local. Ele ainda ameaçou os clientes que tentaram persegui-lo com a arma de fogo.



Fonte: Vagalume