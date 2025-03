Astro sul coreano Wheesung é encontrado morto aos 43 anos em Seul Cantor teve uma carreira de sucessos e influenciou toda uma geração Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 11/03/2025 - 07h25 ) twitter

O cantor sul-coreano Wheesung, grande nome da música da Coreia do Sul, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10), aos 43 anos. De acordo com o jornal Korea Herald, o corpo do artista foi localizado em seu apartamento, no bairro de Gwangjin-gu, em Seul.



As circunstâncias do falecimento estão sendo investigadas e a polícia comunicou que está verificando detalhes como a existência de uma possível carta deixada por ele. Os agentes também confirmaram que não há sinais de arrombamento ou evidência de ação criminosa.



Wheesung iniciou sua carreira nos anos 1990 como dançarino e, em 2002, integrou-se à YG Entertainment, conhecida por gerenciar artistas como BLACKPINK e Big Bang. Durante seu tempo na agência, ele lançou álbuns de sucesso, incluindo "Like a Movie" (2002) e "It's Real" (2004), destacando-se por sua sonoridade R&B e baladas coreanas tradicionais.



O artista colaborou com grupos como TWICE, BTOB e Super Junior.



Nos últimos anos, Wheesung esteve envolvido em controvérsias relacionadas ao uso de propofol, analgésico que começou a utilizar devido a uma lesão nas costas. Em 2021, ele foi sentenciado a um ano de prisão pela posse e uso recreativo da substância.



O cantor tinha um show previsto para o próximo sábado (15), na Coreia do Sul, em parceria com o colega KCM.



Relembre um dos sucessos do cantor, "With Me" a seguir:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume