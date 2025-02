Atração do festival SXSW, banda terraplana lança a nova música, "charlie" Curitibanos lançarão o seu próximo disco, "natural", em março Vagalume|Do R7 14/01/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/01/2025 - 12h46 ) twitter

Crédito da foto: Lívia Rodrigues (@solmostarda)



A banda curitibana terraplana anunciou o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, "natural", previsto para 11 de março e com direito a uma amostra. Trata-se do single "charlie", que chegou com um videoclipe, nesta terça-feira (14).



Uma ótima novidade para quem curte rock alternativo, a música é um lançamento que chega pela Balaclava Records. O terraplana apresentará o disco "natural" como uma das atrações do famoso festival South By Southwest (SXSW), nos Estados Unidos, em março.



Sobre "charlie"



“O processo de composição dessa música aconteceu de um jeito diferente do que é o comum para nós", lembra Stephani, baixista e vocalista do grupo.



“Só tínhamos uma frase da letra quando entramos no estúdio, então quando chegou a hora de gravar as vozes, criamos a letra completa em conjunto. A letra descreve a sensação que sentimos nesse momento e em muitos outros nesse caminho como banda”, complementa.



Veja o clipe de "charlie" abaixo:



