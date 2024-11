Atriz Rosie Perez revela que Madonna pediu sua ajuda para conquistar Tupac nos anos 90 Atriz relembrou que fez papel de cupido na época, para que as duas estrelas da música ficassem juntas Vagalume|Do R7 07/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h28 ) twitter

Rosie Perez compartilhou uma história sobre como Madonna pediu sua ajuda para arranjar um encontro com uma grande estrela (Foto: PATRICK MCMULLAN / VIA GETTY IMAGES). Durante sua participação no programa de entrevistas de Drew Barrymore, a atriz de 60 anos relembrou de um momento dos anos 90 em que se encontrou com a Rainha do Pop enquanto estava acompanhada de outro famoso. A pedido de Madonna, Rosie desempenhou o papel de “cupido” com sucesso.



De acordo com Rosie, a celebridade em questão era o rapper Tupac. Ela revelou que Tupac substituiu seu par original na premiação Soul Train Music Awards de 1993, pois sua companhia havia cancelado em cima da hora. Durante o evento, enquanto estavam juntos, os dois cruzaram com Madonna, que rapidamente demonstrou interesse. Rosie explicou: “Ela estava lá e veio até mim e perguntou: ‘Vocês estão juntos?', e eu respondi ‘Não'. Ela disse ‘Sério?' e eu confirmei. Então, ela me pediu: ‘Arranja isso para mim'. Eu disse 'Claro, pode deixar'”.



Os esforços de Rosie foram bem-sucedidos, e Madonna e Tupac acabaram se envolvendo romanticamente por um ano, até que o relacionamento chegou ao fim em 1994.



Em 2015, Madonna comentou sobre o relacionamento e, alguns anos depois, mais detalhes sobre o motivo da separação vieram à tona. Enquanto estava na prisão, Tupac escreveu uma carta, revelada por sites como o TMZ, na qual dizia que a questão racial e os julgamentos de outras pessoas foram um grande fator na separação.



Fonte: Vagalume