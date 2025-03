Avenged Sevenfold anuncia dois shows no Brasil para outubro Banda se apresentará em Curitiba, com abertura de Mr. Bungle e Karen Dió, e em São Paulo, com abertura do A Day To Remember e Mr. Bungle... Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h45 ) twitter

Agora é oficial! O Avenged Sevenfold (Foto: Brian Cattelle) retorna este ano para dois shows no Brasil, pela turnê "Life Is But A Dream Latin America Tour". A banda liderada por M. Shadows se apresentará em Curitiba e São Paulo.



O show na capital paranaense acontece no dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, com abertura de Karen Dió e Mr. Bungle. Já o show em São Paulo, acontece no dia 4 de outubro, no Allianz Parque, com abertura do A Day To Remember e Mr. Bungle.



A pré-venda de ingressos exclusiva para o fã-clube, na qual é necessário o cadastro e o recebiento do código pelo site oficial da banda, acontece nesta quarta-feira (18), a partir do meio-dia, no site da Eventim. A venda para o público em geral tem início na sexta-deira (20), também à partir do meio-dia e no mesmo site.



AVENGED SEVENFOLD

Realização: 30e



CURITIBA

Data: 2 de outubro de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais



Setores e preços:

Pista - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)



Venda geral: 20 de março, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/avengedsevenfold

Bilheteria oficial: Hard Rock Café - R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado, das 12h às 19h30



SÃO PAULO

Data: 4 de outubro de 2025

Local: Allianz Parque

Horário de abertura da casa: 14h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.



Setores e preços:

Cadeira Superior- R$ 155,00 (meia-entrada legal) | R$ 310,00 (inteira)

Pista - R$ 205,00 (meia-entrada legal) | R$ 410,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (inteira)



Venda geral: 20 de março, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/avengedsevenfold

Bilheteria oficial:

Abertura de vendas (20/3): ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA B - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Funcionamento: 13h às 17h

Após o dia 20 de março: ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA A - Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



Fonte: Vagalume