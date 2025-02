Avião que pertence a Vince Neil, do Mötley Crüe, colide com jato em solo Vocalista da banda não estava presente na aeronave no momento da colisão, que resultou na morte do piloto Vagalume|Do R7 11/02/2025 - 10h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h25 ) twitter

Um avião que pertence a Vince Neil, vocalista do Mötley Crüe (Foto: Reprodução Instagram), se envolveu em um acidente fatal ao colidir com outra aeronave que estava em solo, no Arizona, EUA. De acordo com um comunicado postado nas redes sociais da banda, o cantor não estava presente no avião no momento do ocorrido.



O acidente resultou em uma fatalidade e várias pessoas feridas, segundo informações das autoridades. Leia o comunicado abaixo:



"Colisão de Avião Learjet 35A – Aeroporto de Scottsdale



Às 14h39 no horário local, uma aeronave Learjet modelo 35A, de propriedade de Vince Neil, estava tentando pousar no Aeroporto de Scottsdale. Por motivos ainda desconhecidos, o avião desviou da pista, colidindo com outra aeronave estacionada. A bordo do avião de Neil estavam dois pilotos e dois passageiros. Neil não estava no avião.



Detalhes mais específicos sobre a colisão ainda não estão disponíveis, pois a situação está em rápido desenvolvimento e uma investigação está em andamento. Neil envia seus pensamentos e orações a todos os envolvidos e expressa gratidão pelo auxílio essencial de todos os socorristas que prestaram assistência hoje."



De acordo com a People, em um post anterior, que foi posteriormente deletado, a banda informou que a namorada de Neil e uma amiga estavam no jato e sofreram ferimentos leves. O piloto foi "tragicamente morto", e os outros ocupantes estão recebendo cuidados médicos em hospitais locais. As autoridades confirmaram a morte do piloto em uma coletiva de imprensa na segunda à tarde.



Em uma atualização, a imprensa internacional informou que a colisão foi causada por uma falha do trem de pouso esquerdo do avião ao aterrissar. As imagens do acidente, divulgadas pelo AZCentral, mostraram a aeronave que chegava saindo da pista e deslizando antes de colidir com o jato estacionado.



Fonte: Vagalume