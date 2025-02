Avril Lavigne retornará ao Brasil em 2025, diz jornalista Informação é de José Norberto Flesch. Cantorá trará turnê que celebra os seus sucessos Vagalume|Do R7 26/01/2025 - 23h45 (Atualizado em 26/01/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Reprodução / Instagram



Avril Lavigne estará de volta ao Brasil em 2025 com uma turnê que comemora sua longa trajetória na música. Após reunir multidões no país em 2024, em um show exclusivo em São Paulo e uma performance memorável no Rock in Rio, a cantora canadense já tem programada uma nova passagem por aqui.



A apresentação de Avril Lavigne está prevista para ocorrer entre o final de agosto e o começo de setembro, deste ano.



Celebrando mais de duas décadas de carreira, Avril Lavigne trará para terras brasileiras a sua aclamada turnê "Greatest Hits". Como o nome sugere, o setlist promete reunir os maiores sucessos de sua discografia, que inclui clássicos como "Complicated", "Sk8er Boi" e "Girlfriend".



A turnê passará por diversas cidades dos Estados Unidos em maio e junho, antes de chegar ao Brasil. Em outubro de 2025, Avril Lavigne também está confirmada como atração do festival "When We Were Young", em Las Vegas, que contará com nomes de peso como Panic! at the Disco, Blink-182 e Weezer.



A cantora começou sua carreira internacional em 2002, com o lançamento do disco "Let Go", álbum que rapidamente conquistou um lugar entre os 10 mais vendidos da Billboard. O trabalho mais recente de sua discografia é "Love Sux", de 2022, que reafirma sua relevância no cenário pop.



Mais detalhes sobre o evento no Brasil, incluindo locais e venda de ingressos, serão oficialmente divulgados em breve.



Fonte: Vagalume