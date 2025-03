Azealia Banks opina sobre transfobia de J. K. Rowling: "Talvez seu marido a traiu com uma" Rapper foi ao X (antigo Twitter) "causar" com comentários sobre a escritora de "Harry Potter" Vagalume|Do R7 16/03/2025 - 22h24 (Atualizado em 16/03/2025 - 22h24 ) twitter

Azealia Banks voltou a atacar com seus comentários afiados no X (antigo Twitter), neste domingo (16). O alvo da rapper desta vez foi a famosa escritora J.K. Rowling, autora da série de livros "Harry Potter", e o motivo foram as visões transfóbicas da britânica.



Azealia respondeu a uma postagem que elogiava a vida de Rowling, como uma das grandes autoras de sua geração.



"Talvez o marido dela aos 27 anos a tenha traído com uma diva trans e é por isso que ela dedica cada momento acordado para garantir que o legado de sua vida seja dedicado a assediar pessoas que representam menos de 1% da população global", escreveu.



Em fevereiro, a artista já havia falado sobre as visões de J.K. Rowling, mas de uma forma menos agressiva. "Mulheres trans não são uma ameaça à sua feminilidade. Você é rica e lendária demais para continuar falando as mesmas coisas repetidamente. O verdadeiro problema no mundo são os crimes contra crianças. Adultos vão ser quem quiserem e dormir com quem quiserem".



A mais recente fala da escritora sobre o assunto foi em maio do ano passado. Em um artigo para o jornal "The Times", Rowling disse que seu único arrependimento teria sido o de não dar declarações sobre os diretos das pessoas trans antes.



Para a famosa autora, o "movimento sociopolítico que insistia que mulheres trans são mulheres não era nem bem-intencionado nem tolerante, mas era na verdade profundamente misógino, regressivo, perigoso nos seus objetivos e autoritário nas suas táticas".



Antes disso, no X (Twitter), em 2023, ela fez postagens que afirmavam que mulheres trans não são mulheres. A resposta do público foi imediata e até pessoas próximas à escritora, como o ator Daniel Radcliffe (protagonista dos filmes de "Harry Potter"), se afastaram dela.



No passado, Azealia Banks também foi acusada de ações transfóbicas. Em 2016, no Instagram, ela atacou o cantor Zayn Malik, dizendo: "ele legitimamente parece ter sido uma garota antes (...) ele me dá uma impressão de ser um homem trans".



