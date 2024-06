Babymetal virá pela primeira vez ao Brasil ainda em 2024, diz jornalista

Alto contraste

A espera foi longa, mas finalmente o Babymetal, o trio japonês que une o J-pop com o metal extremo, virá ao Brasil ainda em 2024. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, Su-metal, Moametal e Momometal chegam em outubro ou novembro, para pelo menos um show.



Atualmente, as integrantes já não são mais tão "babies" quanto no começo do grupo. Suzuka Nakamoto está com 26 anos, Moa Kikuchi com 24 e a novata Momoko Okazaki, que substituiu a integrante original Yui Mizuno, 21.



Desde a chegada do primeiro álbum em 2014, o Babymetal se tornou um fenômeno global. Com uma base bem variada de fãs, elas atraem muito público seja em performances solo ou quando se apresentam em grandes festivais - incluindo muitos focados no metal. Nos shows, elas cantam acompanhadas por uma banda, a Kami Band.



O quarto trabalho do grupo, "The Other One", saiu no ano passado e ganhou elogios da crítica especializada.



Fonte: Vagalume