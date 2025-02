Backstreet Boys anunciam residência de shows no Sphere Las Vegas Boyband levará os clássicos do álbum e mais sucessos para a série de performances que acontece em julho deste ano Vagalume|Do R7 12/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Backstreet Boys anunciaram que farão uma série de apresentações em Las Vegas em julho de 2025, marcando uma nova residência no Sphere, intitulada 'Into the Millennium'. Esta série de shows ocorrerá em nove datas, começando no dia 11 de julho e se estendendo até o dia 27 do mesmo mês.



O grupo pop executará músicas do álbum de 1999, "Millennium", juntamente com outros sucessos de sua carreira. Em publicação no Instagram, a banda expressou entusiasmo: Estamos indo para o 'Millennium' mais uma vez. Reviva suas memórias dos Backstreet Boys na era Y2K, mas desta vez… MAIOR QUE A VIDA no Sphere, em Vegas, a partir de julho!".



Clique para ver no Vagalume



A pré-venda de ingressos terá início no dia 18 de fevereiro, enquanto a venda geral começa no dia 21 de fevereiro, diretamente no site sphere.backstreetboys.com .



A importância do evento é destacada pelo fato de os Backstreet Boys serem apenas o sétimo grupo a realizar uma residência no Sphere. Nomes como U2 e Eagles já se apresentaram no local. Segundo The Edge, guitarrista do U2, a experiência no Sphere representa "um salto quântico no sentido do que um concerto pode ser", proporcionando aos fãs uma experiência imersiva única.



Fonte: Vagalume