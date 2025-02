Backstreet Boys faz post misterioso e deixa fãs animados Banda publicou uma espécie de teaser indicando que novidades estão chegando Vagalume|Do R7 10/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h25 ) twitter

Os Backstreet Boys estão planejando alguma novidade para os fãs (Foto: Reprodução Instagram). A boyband fez um post misterioso nas redes sociais, nesta segunda-feira (10), fazendo os internautas especularem se pode se tratar de uma turnê, novas músicas ou novo álbum.



O post traz uma espécie de teaser, com apenas uma imagem simbolizando o espaço, marcação dos 5 integrantes e uma voz fazendo apenas um "Hã!". Nos comentários, alguns fãs mencionaram a possibilidade de uma turnê especial, uma edição do álbum "Millennium" 2.0, ou até uma série de shows em Las Vegas.



O que será que vem por aí? Veja o post abaixo:



Fonte: Vagalume