Bad Bunny se torna o primeiro artista a superar 1 bilhão de streams no Spotify em 2025 Assim, cantor iguala Taylor Swift a chegar mais rápido na marca, precisando de apenas 13 dias Vagalume|Do R7 15/01/2025 - 11h25 (Atualizado em 15/01/2025 - 11h25 )

Bad Bunny é um dos destaques do cenário musical neste começo de 2025. A recepção para o seu novo álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", têm sido fenomenal, conquistando público e crítica.



E impulsionado pelo sucesso de seu novo trabalho de estúdio, o cantor porta riquenho já ultrapassou a incrível marca de 1 bilhão de streams no Spotify em 2025. Bad Bunny precisou apenas de 13 dias para atingir o incrível número.



Desta forma, o cantor e compositor iguala a marca de Taylor Swift como artista que mais rápido chegou na marca de 1 bilhão de reproduções na plataforma de streaming. Em 2024, a loira também preciosu apenas de 13 dias para alcançar o feito.



Neste ranking, Bad Bunny ainda fica com o segundo lugar pelo seu feito em 2023, quando precisou de 20 dias para conseguir 1 bilhão de streams. O terceiro artista a conseguir esse número mais rapidamente na história foi The Weeknd, em 2022, com 24 dias.



No Spotify dos Estados Unidos, o porta riquenho domina o Top 3 das músicas ouvidas com faixas do disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" e números impressionantes:



1. “DtMF” — 2.997M milhões de streams

2. “BAILE INoLVIDABLE” — 2.070 milhões de streams

3. “NUEVAYoL” — 1.880 milhões de streams



Com a faixa que dá nome ao seu novo disco, Bad Bunny também conseguiu o pico em streams por um hit latino, no Spotify Global. "DtMF" obteve 13,316 milhões, superando assim a si mesmo e seu single "MONACO", com 12,445 milhões.



Fonte: Vagalume