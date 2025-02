Balu Brigada abrirá os shows do Twenty One Pilots no Brasil Apresentações acontecem neste mês, em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo Vagalume|Do R7 14/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 14/01/2025 - 14h26 ) twitter

O duo da Nova Zelândia Balu Brigada será a atração responsável para abrir os shows do Twenty One Pilots no Brasil, que acontecem nos dias 22 de janeiro, em Curitiba, 24, no Rio de janeiro, e 26 de janeiro, em São Paulo.



Essa é a primeira vez que os neozelandeses virão ao Brasil. O duo também acompanhou o Twenty One Pilots na abertura dos 37 shows pela América do Norte em 2024. Durante a turnê, o Balu Brigada também lançou o single "So Cold", que já acumula mais de 5,6 milhões de streams e é parte da trilha sonora da FIFA 2025.



A "The Clancy Tour", do Twenty One Pilots, promove o mais recente álbum, "Clancy", lançado em maio de 2024. Essa é a maior turnê própria do duo americano, com shows pelo mundo todo. No Brasil, a produção é realizada pela 30e, com patrocínio do Santander Brasil e com Budweiser, já em outros países, a tour é produzida pela Live Nation.



Serviço:

Twenty One Pilots - The Clancy World Tour

Abertura: Balu Brigada

Realização: 30e

Patrocínio: Santander Brasil

Cerveja oficial: Budweiser



CURITIBA

Data: 22 de janeiro de 2025 (quarta-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos e setores:

Pista - R$ 230,00 (meia-entrada legal) | R$ 414,00 (cliente Santander) | R$ 460,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 729,00 (cliente Santander) | R$ 810,00 (inteira)

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line em: eventim.com.br/TwentyOnePilots

Bilheteria oficial: Estádio Major Couto Pereira | Bilheteria 2 do estádio - Ao lado da entrada da administração

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



RIO DE JANEIRO

Data: 24 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Local: Farmasi Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Horário de Abertura da casa: 18h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos e setores:

Cadeira N3 - R$ 165,00 (meia-entrada legal) | R$ 297,00 (cliente Santander) | R$330,00 (inteira)

Cadeira N1 - R$ 275,00 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (cliente Santander) | R$550,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line em: eventim.com.br/TwentyOnePilots

Bilheteria oficial: Engenhão - Estádio Nilton Santos - Engenhão - Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas



SÃO PAULO

Data: 26 de janeiro de 2025 (domingo)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos e setores:

Cadeira Superior - R$ 200,00 (meia-entrada legal) | R$ 360,00 (cliente Santander) | R$ 400,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 305,00 (meia-entrada legal) | R$ 549,00 (cliente Santander) | R$ 610,00 (inteira)

Pista - R$ 230,00 (meia-entrada legal) | R$ 414,00 (cliente Santander) | R$ 460,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 729,00 (cliente Santander) | R$ 810,00 (inteira)

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line em: eventim.com.br/TwentyOnePilots

Bilheteria oficial: Bilheteria A - Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



Fonte: Vagalume