Banda japonesa ONE OK ROCK anuncia show único no Brasil Quarteto retorna ao país após oito anos, para uma performance em São Paulo no mês de abril. Ingressos começam a ser vendidos nesta... Vagalume|Do R7 02/12/2024 - 12h08 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h08 )

A banda japonesa ONE OK ROCK anunciou uma turnê pela América Latina e um show único no Brasil em 2025. Com produção da Move Concerts, o quarteto retorna ao país após oito anos para um show no dia 13 de abril, em São Paulo, na Audio.



A pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira (4), às 10h, para quem se cadastrar no site https://laylo.com/oneokrock/m/latamtour. Já a venda para o público em geral começa na sexta-feira (6), às 11h. pela LivePass.



O álbum mais recente da banda, "Luxury Disease", foi lançado em 2022 e conta com a produção de Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance). Atualmente, o quarteto segue divulgando seu novo single, "", lançado em novembro.



Confira as informações de serviço sobre o show em São Paulo:



ONE OK ROCK LATIN AMERICAN TOUR 2025

São Paulo

Data: Domingo, 13 de abril de 2025

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda, São Paulo

Abertura dos portões: 19h

Início do show: 21h

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitações: 4 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

Pré-venda Artista: Quarta-feira, 4 de dezembro às 10h

Vendas Gerais: Sexta-feira, 6 de dezembro às 11h

Vendas em: https://www.livepass.com.br/artist/one-ok-rock/



Preços:

Pista Lote 1 – R$330,00

Pista Lote 1 meia-entrada – R$165,00

*Pacote VIP One Ok Rock Lote 1 – R$750,00

Pacote VIP One Ok Rock Lote 1 meia-entrada – R$585,00

Camarote – R$530,00

Camarote meia-entrada – R$265,00



* Pacote VIP One Ok Rock inclui:



1 ingresso do setor Pista

1 pôster exclusivo VIP autografado

Entrada antecipada ao local do evento

Acesso antecipado para compra de merchandising

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 10x.



Fonte: Vagalume