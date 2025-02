Bárbara Grando lança seu novo EP, "Vaso Alquímico". Ouça! Novo trabalho da cantora chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (30) Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h46 ) twitter

A cantora Bárbara Grando (Foto: Marcela Oliveira @smgrafias) lançou, nesta quinta-feira (30), seu EP "Vaso Alquímico", seus primeiro trabalho em 2025. O projeto chega às plataformas digitais com seis faixas autorais e dá continuidade ao trabalho anterior, o EP "Tapetetum Lucidum", abordando temas mais maduros e reflexivos.



Sobre "Vaso Alquímico", a cantora explica: "A maior inspiração para trazer esses temas pouco falados na música foi o amadurecimento e a coragem de falar sobre questões que muitas vezes não revelamos ou dividimos. Escrever e transformar essas questões em letras e melodias é libertador. É conseguir expressar pela música a imensidão do mais íntimo e alcançar a identificação de quem escuta".



Ouça o EP abaixo:



Fonte: Vagalume