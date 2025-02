Baterista do Sepultura posta vídeo tocando hit do Raça Negra. Veja! Greyson Nekrutman costuma mostra sua versatilidade musical no Instagram Vagalume|Do R7 18/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h25 ) twitter

Greyson Nekrutman, o atual baterista do Sepultura postou um vídeo em seu Instagram onde aparece tocando "Cheia de Manias", o hit do Raça Negra.



Com apenas 22 anos, Nekrutman costuma surpreender com sua técnica e ecletismo musical - não à toa ele conseguiu um posto para tocar na turnê de despedida de uma das maiores bandas de metal do planeta.



Quem o segue no Instagram já o viu tocando de tudo um pouco sde clássicos do jazz até hits do Paramore e The Police, além de muito metal, é claro. O novo clipe mostra que ele também já pode colocar o samba entre os ritmos que domina.



Veja:



Fonte: Vagalume