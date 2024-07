Bebe Rexha expulsa pessoa da plateia que ameaçou jogar objeto nela durante show. Veja!

‌



Crédito foto: Bebe Rexha Instagram



Bebe Rexha deixou claro que não vai mais aceitar que objetos sejam atirados no palco durante seu show. A cantora, que foi atingida por um celular no rosto no ano passado, expulsou um integrante da plateia de seu recente show na Noruega, após ele ameaçar jogar um objeto em sua direção.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, Rexha aparece interrompendo sua performance e se dirgindo à pessoa em questão: "Se você me acertar com alguma coisa no palco, eu vou tirar tudo que você tem. Não mexa comigo agora, por**".



Logo depois, a gravação mostra a artista procurando novamente a pessoa na plateia e exigindo sua expulsão. "Fora! Dê o fora daqui. É isso, acabou para você", disse ela, enquanto o indivíduo era retirado do local pelos seguranças sob vaias.



Veja o momento abaixo:



Bebe Rexha teve um ferimento grave próximo ao olho quando foi atingida no rosto por um celular durante seu show em Nova York, em junho de 2023. Na ocasião, o aparelho acertou a testa da cantora, que sofreu um corte na sobrancelha, além de ter ficado com marcas roxas pela pancada.



