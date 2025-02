Benson Boone lança a nova música, "Sorry I'm Here For Someone Else". Ouça com letra e tradução! Esta é a primeira novidade do cantor em 2025 Vagalume|Do R7 27/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h25 ) twitter

Benson Boone foi uma das grandes estrelas de 2024, impulsionado pelo sucesso do mega hit, "Beautiful Things".



Agora é a vez de uma nova música do cantor e compositor de Washington (EUA) encontrar um espaço entre as mais ouvidas pelo público em 2025. "Sorry I'm Here For Someone Else" foi lançada nesta quinta-feira (27) e traz uma sonoridade que lembra bastante o maior sucesso de Boone.



A letra da música fala sobre quando estamos em um relacionamento, mas pensando em outra pessoa. Um dos principais trechos da canção diz: "You were always the one I shoulda waited for / I can't lose you again" ("Você sempre foi aquela quem eu deveria ter esperado / Eu não posso te perder de novo").



Ouça "Sorry I'm Here For Someone Else", com letra e tradução, abaixo:



"Sorry I'm Here For Someone Else"



I'm sorry, I'm here for someone else

But it's good to see your face

And I really hope you're doing well

I hope you're doing well

(Here we go, one, two, one, two, three)



She was running late for dinner south side of town

Left the phone a little bitter, but it's cool for now

Far from perfect for each other

But we're working it out, I suppose (I suppose)

Now I'm waiting at the diner, looking traumatized

'Cause you walk up to the table with an order of fries

And I know you

Yes, I know you

Used to love you (Used to love you)

And I said

"I'm sorry I'm here for someone else

It's good to see your face

And I really hope you're doing well

I hope you're doing well

I'm sorry I'm here for someone else

I wish that I could stay

And talk at the bar all by ourselves

But I'm here for someone else"

(Come on, what happened next, Benny?)

(Yeah, come on)



When she finally walks into the restaurant

Hate to say it, but I knew it, I was already gone

Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart

Benny, don't do it

Benny, don't do it

But I need to go (I need to, I need to, I need to)

It's not personal

When I say



"I'm sorry I'm here for someone else

It's good to see your face

And I really hope you're doing well

I hope you're doing well

I'm sorry I'm here for someone else

I know you wish that I could stay

And talk at the bar all by ourselves

But I'm here for someone else"



I'm still in love with you

I'm going outta my mind



(I, I, I) I-I-I-I couldn't take it anymore

I was already running for the kitchen doors

You were always the one I shoulda waited for

I can't lose you again, not again, not again, not again



"Desculpe, estou aqui por outra pessoa"



Desculpe, estou aqui por outra pessoa

Mas é bom ver seu rosto

E eu realmente espero que você esteja bem

Espero que você esteja bem

(Aqui vamos nós, um, dois, um, dois, três)



Ela estava atrasada para o jantar no lado sul da cidade

Deixou o telefone um pouco amarga, mas está de boa agora

Longe de serem perfeitos um para o outro,

Mas estamos resolvendo isso, eu acho (eu acho)

Agora estou esperando no restaurante, parecendo traumatizado

Porque você chega na mesa com um pedido de batatas fritas

E eu te conheço

Sim, eu te conheço

Costumava amar você (costumava amar você)

E eu disse

"Sinto muito, estou aqui por causa de outra pessoa

É bom ver seu rosto

E eu realmente espero que você esteja bem

Espero que você esteja bem

Desculpe, estou aqui por causa de outra pessoa

Eu queria poder ficar

E conversar no bar sozinhos

Mas estou aqui por outra pessoa"

(Vamos lá, o que aconteceu depois, Benny?)

(Sim, vamos lá)



Quando ela finalmente entra no restaurante

Odeio dizer isso, mas eu sabia, eu já tinha ido embora

Oh, Benny, não faça isso, você está partindo o coração dela

Benny, não faça isso

Benny, não faça isso

Mas eu preciso ir (eu preciso, eu preciso, eu preciso)

Não é pessoal

Quando eu digo



"Sinto muito, estou aqui por outra pessoa

É bom ver seu rosto

E eu realmente espero que você esteja bem

Espero que você esteja bem

Desculpe, estou aqui por outra pessoa

Eu sei que você gostaria que eu pudesse ficar

E conversar no bar sozinhos

Mas estou aqui por outra pessoa"



Eu ainda estou apaixonado por você

Estou ficando louco



(Eu, eu, eu) Eu não aguentava mais

Eu já estava correndo para as portas da cozinha

Você sempre foi aquela por quem eu deveria ter esperado

Não posso te perder de novo, não de novo



Fonte: Vagalume