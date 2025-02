Benson Boone se desculpa por gesto inusitado após performance no Grammy 2025 Artista precisou arrumar as partes íntimas logo após a apresentação e momento viralizou na web Vagalume|Do R7 04/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h46 ) twitter

O cantor e compositor Benson Boone (Foto: Reprodução YouTube), indicado ao prêmio de melhor artista revelação no Grammy 2025, chamou atenção por um pequeno imprevisto com sua vestimenta durante a cerimônia. No evento realizado em Los Angeles, Boone integrou a apresentação de medleys de novos artistas, incluindo seu hit "Beautiful Things".



Durante sua performance, na qual ele usou um macacão azul justo, Boone protagonizou um momento curioso que não passou despercebido. Além de fazer acrobacias no palco, o cantor viralizou por um gesto (na foto em destaque acima) enquanto ajustava o traje na região de suas partes íntimas, que gerou reações imediatas entre os presentes e os internautas.



Veja abaixo:



Logo após o espetáculo, Boone se manifestou em seus Stories no Instagram, onde compartilhou uma selfie e se desculpou: “Desculpem por ajustar meu macacão de forma tão agressiva no palco esta noite, ele estava me restringindo agressivamente em certas áreas", declarou.



Em um outro post, ele escreveu: "O macacão estava meio apertado, mas seguimos".



Mais cedo, antes de subir ao palco, Boone expressou um misto de nervosismo e empolgação no tapete vermelho. "Estou muito bem" ele comentou com jornalistas da PEOPLE e da Entertainment Weekly. "Como você pode perceber, tem muita energia fluindo pelo meu corpo no momento".



Boone também refletiu sobre sua trajetória até o Grammy, revelando que descobriu seu talento vocal há cerca de cinco anos e desde então se dedica com paixão à música. Este ano, ele celebrou sua primeira indicação ao Grammy, concorrendo ao lado de artistas como Billie Eilish, Charli XCX, e Teddy Swims, com a vitória do prêmio ficando para Chappell Roan.



Fonte: Vagalume