Best Of Blues and Rock anuncia Alice Cooper e Deep Purple Atrações foram confirmadas para o segundo final de semana do festival, que acontecerá nos dias 14 e 15 de junho, em São Paulo

Vagalume|Do R7 11/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h25 ) twitter

