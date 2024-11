Best Of Blues and Rock anuncia Dave Matthews Band para edição de 2025 Festival acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo Vagalume|Do R7 28/11/2024 - 23h07 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h07 ) twitter

O Best Of Blues and Rock confirmou sua edição para 2025 e anunciou a primeira atração do line-up: a Dave Matthews Band. O festival acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo.



A pré-venda de ingressos começa no dia 2 de dezembro, a partir das 12h, no site da Eventim. Já a venda geral, tem início no dia 3 de dezembro, no mesmo horário e site.



Confira o post e as informações de serviço abaixo:



Clique para ver no Vagalume



SERVIÇO

www.bestofbluesandrock.com.br



Data:7 (sábado) e 8 (domingo) de junho de 2025

Local: Plateia Externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral - Ibirapuera, São Paulo/SP

Abertura de portões: 12h30

Classificação etária: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Gratuidade crianças menores de 6 (seis) anos: Acesso gratuito para crianças menores de 6 (seis) anos de idade incompletos, sendo necessária a comprovação do benefício da gratuidade no acesso ao evento com a apresentação do RG ou certidão de nascimento original.



Ingressos:

Lote 1 a partir de R$ 300,00 (meia-entrada).

(Ainda não há informações sobre os valores dos outros lotes)



Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência):

Estádio Morumbi - Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866).

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h (não funciona em feriados e emendas de feriados).



Fonte: Vagalume