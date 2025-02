Beyoncé anuncia a "Cowboy Carter Tour", mas ainda sem datas Cantora ainda não deu muitos detalhes sobre seu retorno aos palcos Vagalume|Do R7 02/02/2025 - 07h05 (Atualizado em 02/02/2025 - 07h05 ) twitter

Os fãs que esperavam pacientemente por novidades sobre Beyoncé, ganharam uma novidade na madrugada deste domingo (2). Ela estará de volta aos palcos este ano para promover seu oitavo álbum, "Cowboy Carter".



Na noite de sábado (1), as notícias surgiram gradualmente, com a Netflix sendo a primeira a indicar que um anúncio estava por vir, ao postar "Olhe aquele cavalo" e compartilhar um link para a performance "Beyoncé Bowl". Os fãs rapidamente perceberam que "Cowboy Carter Tour" havia sido adicionado como um título no final do especial.



Logo após, a própria Beyoncé confirmou as suspeitas em suas redes sociais e também em seu site oficial ao escrever "COWBOY CARTER TOUR 2025", junto a uma nova foto.



Porém, é importante frisar que não existem muitas informações sobre a nova turnê. Datas e locais ainda não foram divulgados, deixando assim os fãs brasileiros ainda mais ansisos por um possível retorno da "Queen B".



Beyoncé adiou o anúncio algumas horas após prometer uma doação de 2,5 milhões de dólares para os esforços de combate aos incêndios através de sua fundação BeyGOOD, criada em 2013, que destinará os recursos diretamente para famílias que perderam suas casas nos incêndios em Altadena e Palisades, além de ajudar igrejas e centros comunitários a atender as necessidades imediatas das famílias em dificuldade.



Espera-se que a cantora compareça à cerimônia do Grammy neste domingo, onde concorre em várias categorias, incluindo "Álbum do Ano", "Canção do Ano" e "Gravação do Ano".



