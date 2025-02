Beyoncé arrasa em nova campanha de marca de jeans. Veja! Cantora divulgou o comercial que fez para a Levi's, usando sua música em parceria com Post Malone de fundo Vagalume|Do R7 25/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h05 ) twitter

Beyoncé brilhou na segunda fase de sua colaboração com a marca Levi's. Nomeada "Chapter 2: 'Pool Hall' reimagined with Beyoncé", a campanha foi lançada nesta segunda-feira (24). Em um vídeo promocional compartilhado em suas redes sociais, a cantora aparece em um visual deslumbrante composto por um conjunto de jeans totalmente adornado com brilhos, incluindo uma jaqueta e calças, enquanto joga sinuca em um bar rústico.



Ela complementou o visual brilhante com grandes brincos de prata, pendendo sob o volumoso cabelo loiro platinado. A música de fundo no vídeo é a canção colaborativa "LEVII'S JEANS (Feat. Post Malone)". Veja:



Clique para ver no Vagalume



O modelo adornado de Beyoncé não está disponível para venda, porém a coleção apresenta uma variedade de peças como jaquetas de denim, coletes e jeans de pernas largas. Durante a campanha anterior, a artista combinou um chapéu de vaqueiro com um top branco curto.



Clique para ver no Vagalume



Além disso, o sucesso da música "LEVII'S JEANS (Feat. Post Malone)", parte do álbum vencedor do Grammy "Cowboy Carter", marcou o auge de sua fase no estilo country, notadamente em sua performance no intervalo do jogo de futebol americano, entre Houston Texans e Baltimore Ravens, no Natal. A apresentação, transmitida pela Netflix e chamada "Beyoncé Bowl", contou ainda com a participação da filha da cantora, Blue Ivy Carter.



Fonte: Vagalume