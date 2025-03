Billie Eilish canta "Wildflower" no iHeartRadio Music Awards. Veja! Ao lado de Finneas, cantora mostrou música presente em "Hit Me Hard And Soft", que levou o troféu de álbum do ano na premiação Vagalume|Do R7 18/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h45 ) twitter

Billie Eilish fez uma peformance em clima intimista na abertura do iHeartRadio Music Awards na noite de ontem (17). Acompanhada de Finneas, seu irmão e parceiro musical, a cantora mostrou "WILDFLOWER".



A música é um dos destaques de "HIT ME HARD AND SOFT", mais recente disco da artista. O trabalho foi o vencedor na categoria de melhor álbum do ano da premiação.



Veja:



Fonte: Vagalume