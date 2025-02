Billie Eilish e Ariana Grande revelam desejo de trabalharem juntas em uma parceria musical! Billie foi convidada a entrevistar Ariana em uma exibição especial de "Wicked" Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h06 ) twitter

Billie Eilish foi convidada a entrevistar Ariana Grande sobre a sua participação em "Wicked, após a projeção do filme em um evento especial no teatro do Directors Guild of America, em Los Angeles.



Em clima amigável, as estrelas não esconderam a admiração mútua e deixaram o caminho aberto para uma futura colaboração musical, com Billie dizendo que adoraria que a parceria se concretizasse.



O assunto surgiu de brincadeira já no final do evento, quando Eilish disse que só faltavam mais "duas canções" ao invés de questões, no que Grande revidou: "a gente deveria fazer isso", arrancando aplausos do público.



Ariana está indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel de Glinda. A cerimônia será realizada no dia 2 de março.



Fonte: Vagalume