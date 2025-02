Black Eyed Peas cancelam residência de shows em Las Vegas: "Devido às atuais circunstâncias" Grupo não especificou o motivo, mas certamente está relacionado aos incêndios devastadores em Los Angeles Vagalume|Do R7 21/01/2025 - 10h05 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h05 ) twitter

Black Eyed Peas trouxe uma atualização inesperada para seus fãs neste fim de semana (Foto: Reprodução Instagram). O trio, formado por will.i.am, apl.de.ap e Taboo, informou no domingo (19), que a aguardada residência de shows planejada para acontecer no PH Live, no Planet Hollywood, em Las Vegas, foi oficialmente cancelada.



Conforme o que havia sido previamente anunciado, a banda faria apresentações em fevereiro, março e maio deste ano. Em nota publicada nos stories do Instagram oficial do grupo, eles comunicaram: "Para nossos queridos Peabodies, é com grande pesar que, devido às atuais circunstâncias, nossos shows em Las Vegas não serão realizados. As plataformas de venda de ingressos farão o reembolso de forma automática. Acompanhem nossas redes para mais novidades sobre futuras apresentações — mal podemos esperar para encontrar vocês novamente."



Anteriormente, will.i.am havia gerado expectativas ao dar dicas sobre o que estava por vir, prometendo um espetáculo inovador. Ele revelou: “Vamos reinventar a maneira como nos apresentamos, criando um show interativo, uma viagem ao ano 3008 que combina concerto e encenação. Mal posso esperar para que o mundo veja o que estamos preparando para Las Vegas.” O grupo também chegou a mencionar a introdução de um elemento inusitado: uma presença baseada em inteligência artificial, chamada "Vida", que seria apresentada como um novo "membro" da banda.



As razões específicas para o cancelamento, mencionadas apenas como "circunstâncias atuais", ainda não foram esclarecidas, mas existe a especulação de que possa estar relacionado aos recentes incêndios devastadores que atingiram a região sul da Califórnia, principalmente Los Angeles.



