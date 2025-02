BLACKPINK anuncia turnê mundial ainda em 2025. Veja o teaser com trecho em português! Depois dos projetos solo é hora de retornar as atividades do grupo Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Através de um teaser, que inclui um trecho em português, o BLACKPINK anunciou que irá sair em turnê ainda este ano. Até o momento não se sabe mais nada a respeito do giro, datas, cidades ou países, apenas que ele será realizado.



Como todas as quatro lançaram, ou estão para lançar, trabalhos solo, o mais provável é que os shows ainda demorem um pouco para acontecer. Rosé liberou "Rosie" em dezembro. Jisoo tem o EP "Amortage" com lançamento marcado para o dia 14. "Alter Ego", de Lisa, sai no dia 28 e, uma semana depois, é a vez de Jennie soltar "Ruby".



Veja o teaser onde é posível ouvir uma voz feminina falar: "Elas Estão de Volta":



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume