Blake Lively usa vestido icônico de Britney Spears na première de seu filme "É Assim que Acaba" "Deveria estar no Smithsonian ou no Met. Mas está em mim. Me sinto muito sortuda", disse a atriz, que apareceu com a peça usada pela... Vagalume|Do R7 08/08/2024 - 11h45 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h45 ) ‌



