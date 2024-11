Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, morre aos 44 anos Músico foi encontrado sem vida em sua casa, no Tennessee (EUA) Vagalume|Do R7 30/11/2024 - 07h47 (Atualizado em 30/11/2024 - 07h47 ) twitter

Bob Bryar, ex-baterista da banda My Chemical Romance, morreu aos 44 anos. A informação foi confirmada pelo TMZ, que relatou que o músico foi encontrado sem vida em sua residência no Tennessee (EUA), na última terça-feira (26). Ele havia sido visto pela última vez no dia 4 de novembro.



Fontes ligadas à polícia local informaram que não há suspeita de crime no local. As armas e equipamentos musicais do músico estavam intactos em sua casa. Além disso, agentes de controle animal retiraram dois cães após a descoberta do corpo, que, segundo relatos, já apresentava sinais de decomposição avançada. A causa e as circunstâncias do falecimento ainda estão sendo apuradas pelo médico legista responsável.



Bryar ingressou no My Chemical Romance em 2004, após acompanhar a banda durante uma turnê com o grupo The Used. Ele assumiu o lugar do antigo baterista, Matt Pelissier, e participou de algumas das fases mais marcantes da banda, como o álbum "The Black Parade", lançado em 2006, considerado um dos trabalhos mais icônicos do grupo.



Bryar também contribuiu como compositor no disco "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys", de 2010, mas deixou a banda antes do lançamento dessa obra.



Após sua saída do mundo da música, Bryar se dedicou a outras áreas, incluindo o mercado imobiliário. Contudo, ao longo dos anos, ele mencionou publicamente as batalhas que enfrentou, incluindo pensamentos suicidas, especialmente após sua saída do My Chemical Romance.



Em 2020, ele participou de um evento em homenagem ao baterista do Rush, Neil Peart, e compartilhou memórias sobre sua admiração por ele, que começou na infância, e a amizade que desenvolveram posteriormente.



Mesmo sem participar do retorno recente da banda para os palcos, Bryar permanece como o baterista com maior tempo de atuação na história do My Chemical Romance.



Relembre um dos grandes momentos de Bob junto com o My Chemical Romance, com o sucesso "Welcome To The Black Parade":



Fonte: Vagalume