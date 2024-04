Bob Marley faria 79 anos hoje e filho do músico, Ziggy, escreve carta em homenagem. Leia! "Admirei sua disciplina. Eu herdei isso de você e a seriedade com a qual você levava a música, a arte. Foi realmente inspirador", diz...

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Reprodução YouTube / "Is This Love" Vídeo

Um dos maiores ícones da música, Bob Marley, completaria 79 anos nesta terça-feira (6). E para celebrar a data, o filho do rei do reggae, Ziggy, escreveu uma bonita carta em homenagem, divulgada pelo site da revista People.

No texto, Ziggy, que hoje está com 55 anos, exalta os feitos do pai, que morreu jovem, aos 36 anos, em maio de 1981, comparando inclusive o tempo de vida entre os dois. Ziggy também fala sobre o orgulho envolvendo o lançamento do filme "Bob Marley: One Love", no qual o ator Kingsley Ben-Adir dá vida ao astro, afirmando que o longa é mais uma forma de entrega de Marley à música e ao mundo.

Leia a tradução da carta abaixo:

"Como está por aí? Faz tempo que não nos vemos.

Eu sinto falta de tudo [sobre você], mas, principalmente, da sua presença. Eu ouço você. Suas músicas estão sempre tocando, quando vou para a casa da mãe, tem música tocando. Bob está tocando. A música está sempre por perto.

Você era tão jovem, mas fez mais do que eu jamais poderia fazer. E o filme é mais uma forma de você entregar mais. Kingsley [Ben-Adir] traz à tona um forte lado emocional seu que as pessoas normalmente não veem. Há momentos em que pensamos: 'Sim, é exatamente o papai'. Você iria rir, mas uma daquelas risadas orgulhosas.

Admirei sua disciplina. Eu herdei isso de você e a seriedade com a qual você levava a música, a arte. Foi realmente inspirador.

Somos pessoas espirituais – tudo o que fazemos é parte do todo. É como se fôssemos parte de você e você fosse parte de nós. Somos um. Falamos com nosso amor e não são com palavras. Não precisamos falar muito – podemos apenas sentir.

Meu sorriso está homenageando você. Eu rio, e parece a sua risada. Pedaços seus fazem parte de mim. Você adoraria ser avô. Eu vejo um pouco de você [nos meus filhos] de vez em quando. É lindo de ver. É alegre. Os netos ganham um pedaço seu através de nós. Tudo o que fazemos está conectado a você."

O filme que retratará a vida de Bob Marley está previsto para estrear no cinema no dia 15 de fevereiro. Confira o trailer legendado abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume