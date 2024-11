Boogarins lança a nova música, "Corpo Asa" Banda goiana também anunciou o seu próximo álbum, "Bacuri" Vagalume|Do R7 05/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h28 ) twitter

O grupo goiano Boogarins (crédito foto: Gabriel Rolim) lançou nesta terça-feira (5) sua mais nova canção, "Corpo Asa", que já pode ser ouvida nas principais plataformas digitais, por meio da parceria com a ONErpm. O single é o primeiro lançamento de seu próximo álbum, intitulado “Bacuri”, que está com previsão para chegar ao público no dia 26 de novembro.



Segundo o vocalista e guitarrista da banda, Dinho Almeida, a faixa se caracteriza como uma "canção romântica", cujo eu lírico expressa intensamente o desejo de amar. "Quando mostrei uma primeira gravação (que era embalada por um pandeiro tocando maracatu com gemidos do meu sobrinho Benedito, ainda bebê, ao fundo) aos meninos da banda, todos gostaram e acreditaram na força da canção, que cresceu de uma forma muito natural e bonita quanto começamos a tocá-la juntos"



Além de trazer os elementos característicos do som do Boogarins, "Corpo Asa" representa uma colaboração com a engenheira de som Alejandra Luciani, que também participou da mixagem do single e do futuro álbum. Dinho destaca a importância da colaboração com ela: "Pudemos contar com a ajuda da Alejandra para trazer um equilíbrio e uma melhor definição para tudo. Um bom primeiro passo pro mergulho intenso que é ‘Bacuri'”.



Ouça o novo single da banda, "Corpo Asa", abaixo:



SOBRE O BOOGARINS



A banda, criada em Goiânia, é liderada por Dinho e Benke Ferraz, que começaram a tocar juntos ainda na adolescência. Desde o lançamento de seu álbum de estreia, “As Plantas Que Curam”, em 2013, eles vêm conquistando seu espaço no cenário musical brasileiro, firmando-se como referência no gênero de rock psicodélico.



