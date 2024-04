boygenius, Paramore e Metallica ganham os Grammys dedicados ao rock

Alto contraste

Antes da cerimônia princiapl, que começa daqui a pouco, alguns Grammys já estão sendo entregues, incluindo os seis dedicados ao mundo do rock, que incluem também o de performance em metal e os de música alternativa.

Três artistas dividiram as seis estatuetas, com o supergrupo indie boygenius ganhando três delas. Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker, foram contempladas por melhor performance e canção de rock, por "Not Strong Enough", enquanto "the record", foi escolhido o álbum de música alternativa do ano. Os troféus chegam em um momento em que o futuro do grupo é incerto. Semana passada, em um show surpresa, em Los Angeles, elas anunciaram que estavam entrando em hiato por tempo indefinido.

Paramore, ganhou dois Grammys: melhor álbum de rock, por "This Is Why" e canção de rock, para a sua faixa-título. Ao contrário do boygenius, a banda de Hayley Williams não. foi receber os gramofones pessoalmente.

Metallica colocou mais um Grammy, o décimo, sendo o sétimo de performance em metal, em sua prateleira. "72 Seasons", música que dá nome ao mais recente álbum do quarteto, foi a responsável pela vitória.

