Brian May, do Queen, revela ter sofrido um "pequeno derrame" Músico contou que perdeu temporariamente o movimento de um dos braços, mas tranquilizou os fãs, afirmando que está se recuperando e... Vagalume|Do R7 05/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-