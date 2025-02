Bring Me the Horizon lança a versão pesada de "Wonderwall" e Liam Gallagher reage Opinião do vocalista do Oasis supreendeu boa parte da sua base de fãs Vagalume|Do R7 29/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h46 ) twitter

O audacioso desafio de reinterpretar a icônica "Wonderwall", clássico da banda Oasis, foi aceito pela banda Bring Me the Horizon, que divulgou essa novidade, nesta quarta-feira (29). Sob a liderança de Oliver Sykes, a banda trouxe "a sua cara", com bastante peso, para um dos maiores sucessos dos anos 90 e que faz parte da série "Spotify Singles".



A reação do vocalista, Liam Gallagher, logo se tornou aguardada pelos admiradores do Oasis. E não demorou para ele dizer o que achou do cover, surpreendendendo boa parte da sua base de fãs.



Em um primeiro comentário, Liam expressou o seu entusiasmo: "Eu realmente AMEI isso", escreveu no X (antigo Twitter).



Em outra postagem, um seguidor da banda comentou: "Liam vai ficar puto com isso". Mas, logo o vocalista tratou de rechaçar essa ideia, como sempre, com bom humor: "Eu não estou (puto), é absolutamente incrível (o cover), fez o meu dia, vou dar uma volta com meu skate, fodam-se vocês".



Além de sua versão de "Wonderwall", o Bring Me The Horizon também lançou "YOUtopia – EarthcOre remix", que faz parte do álbum "POST HUMAN: NeX GEn" de 2024.



Ouça as duas músicas abaixo:



Fonte: Vagalume