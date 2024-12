Britney Spears critica paparazzi ao celebrar aniversário de 43 anos: "Sempre foram cruéis comigo" Cantora viajou para o México para comemorar sua data especial e condenou os cliques dos fotógrafos enquanto estava embarcando no voo... Vagalume|Do R7 03/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h08 ) twitter

Britney Spears celebrou seu aniversário de 43 anos nesta segunda-feira (2), ao lado de amigos em uma viagem ao México. A Princesa do Pop, no entanto, usou as redes sociais para criticar os cliques feitos por paparazzi, ao mostrá-la embarcando em seu jatinho portando um acendedor de fogão.



A imagem circulou diversos veículos da imprensa internacional, como o Daily Mail, destacando que o fato gerou preocupação, já que o artefato geralmente não é permitido em bagagens de mãos nos voos.



"Eu não sei porque os paparazzi me fotografaram embarcando no avião daquele jeito, como e eu estivesse usando uma máscara do Jason. Nem parece eu ali. Não sei por que eu estava com um acendedor de fogão na mão, é sério. Acho que minha amiga acidentalmente me deu para segurar", explicou Britney, em um vídeo postado nas redes sociais ontem.



"De qualquer forma, é meu aniversário. Não estou fazendo 42 anos, estou fazendo 5 anos... e preciso ir para o jardim de infância amanhã", continuou ela, errando inicialmente a idade, já que ela está celebrando 43 anos.



Em um outro vídeo postado poucas horas depois, a Princesa do Pop dispara contra os paparazzi. "Realmente me machuca como os paparazzi me fizeram parecer estar usando uma máscara do Jason, que nem parece eu mesma. Eles sempre foram incrívelmente crueis comigo, na forma como me retrataram. Eu sei que não sou perfeita, de jeito algum, mas algumas dessas [fotos] são extremamente crueis, e é por isso que eu vim para o México".



Veja os vídeos abaixo:



Antes da publicação dos vídeos, ##ARTISTA###Britney Spears### recebeu oficialmente o status de mulher solteira, após a finalização de seu divórcio de Sam Asghari, encerrando um casamento de 14 meses. De acordo com a imprena internacional, documentos jurídicos indicam que o processo foi resolvido com base no acordo pré-nupcial, deixando Asghari, de 30 anos, sem pedido de compensação financeira significativa. Durante os meses seguintes à separação, a cantora chegou a pagar o aluguel do ex-marido.



Em um post anterior, quando o término foi anunciado, ela desabafou sobre o momento que vivenciou: "Eu não aguentava mais a dor, sinceramente!!!" Apesar disso, ela garantiu aos seguidores que está bem e que está escrevendo um novo capítulo de sua vida.



