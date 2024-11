Britney Spears lança sua própria linha de joias Cantora divulgou a novidade neste domingo (3), mostrando uma das peças da coleção Vagalume|Do R7 04/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 11h28 ) twitter

Britney Spears está embarcando em uma nova jornada no mundo dos negócios. A cantora de 42 anos anunciou, através de sua conta no Instagram, neste domingo (3), que está prestes a lançar uma linha própria de joias.



"Tenho uma notícia muito empolgante para compartilhar com vocês!" escreveu a Princesa do Pop mais cedo no mesmo dia, aguçando a curiosidade dos fãs antes de revelar o que estava por vir.



Algumas horas depois, ela revelou: "Minha primeira linha de joias está chegando! Peças delicadas, extremamente diferentes e únicas! Estou tão empolgada! É incrível perceber o quão legal é ser uma artista que pode se expressar de tantas maneiras! B Tiny em breve! Meninas, vocês vão amar absurdamente isso!", acrescentou a cantora na legenda da postagem.



Ao revelar a novidade, Britney Spears também divulgou uma foto e um vídeo onde mostra um dos itens que fará parte de sua coleção de joias. O design da peça parece refletir o estilo ousado e desafiador da artista, o que gerou uma grande mobilização de seus fãs nas redes sociais.



