Britney Spears passa Valentine's Day com o Paul Soliz, após briga conturbada no ano passado Princesa do Pop foi vista de carro com o ex/atual namorado, que, segundo a imprensa internacional, coleciona um vasto histórico de... Vagalume|Do R7 17/02/2025 - 16h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h25 )

Britney Spears foi vista comemorando o Valentine's Day (Dia dos Namorados nos EUA) na companhia de Paul Soliz (Foto: BACKGRID), o que indica que o relacionamento entre eles está retomando um novo capítulo. A Princesa do Pop saiu para passear por Los Angeles com seu companheiro, com quem já teve um relacionamento no passado, optando por um encontro discreto que incluiu buscar um lanche em uma rede de fast-food, enquanto os filhos de Soliz os acompanhavam no banco de trás do carro.



Durante o passeio, o casal foi flagrado rindo juntos, demonstrando que o dia foi especial para os dois. Soliz também foi visto comprando flores para a cantora, de um vendedor que passava próximo ao veículo. Veja as fotos abaixo:



Posteriormente, Britney surpreendeu os fãs com um vídeo no Instagram, no qual aparecia dançando, usando apenas um chapéu, uma lingerie preta e botas da mesma cor.



Em maio do ano passado, Britney e Paul Soliz foram fotografados no hotel Chateau Marmont, após hóspedes terem chamado paramédicos devido a uma suposta briga que estaria vindo do quarto dos dois e que teria machucado o tornozelo da artista. A Princesa do Pop negou o fato em suas redes sociais, mas as fotos tiradas pelos paparazzi preocuparam fãs. Além disso, Britney também afirmou que a relação entre os dois havia acabado na época.



De acordo com a Page Six, os dois se conheceram após Soliz fazer alguns serviços de manutenção na mansão da artista após ela se separar de Sam Asghari. Ainda segundo o artigo, uma fonte estaria "preocupada" com a cantora, devido ao histórico criminal do rapaz, que foi acusado de várias contravenções nos últimos 20 anos, além de e ter sido condenado por porte criminoso de arma de fogo em 2022.



Fonte: Vagalume