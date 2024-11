Britney Spears revela que casou-se consigo mesma: "A coisa mais brilhante que já fiz" Cantora compartilhou um vídeo nas redes sociais, no qual aparece vestida de noiva Vagalume|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 ) twitter

Britney Spears celebrou o amor-próprio em sua postagem mais recente nas redes sociais. No domingo (20), a Princesa do Pop compartilhou um vídeo no Instagram, no qual aparece usando um vestido de noiva, revelando para seus fãs que tinha "se casado consigo mesma".



No vídeo, Britney usa um vestido marfim e um véu, enquanto posa sorridente ao som da música "Fields Of Gold", de Sting. Na legenda da publicação, a artista escreveu: “O dia em que me casei comigo mesma… Trazendo isso de volta, porque pode parecer embaraçoso ou bobo, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz!!!”.



As postagens acontecem em meio à finalização do processo de divórcio da cantora e de Sam Asghari. De acordo com a People, os dois assinaram os documentos no dia 2 de maio, mas a separação já havia sido anunciada em agosto de 2023. No entanto, ambos serão legalmente considerados solteiros em dezembro de 2024, de acordo com a lei da Califórnia, que exige um prazo mínimo de seis meses entre o pedido de divórcio e sua conclusão oficial.



Asghari, que pediu o divórcio em agosto de 2023, comentou sua relação com Britney em uma entrevista anterior: "Foi uma bênção poder compartilhar a vida com alguém por um longo tempo. As pessoas crescem, se distanciam e seguem em frente". Ele ainda acrescentou que não existem ressentimentos e que nunca compreenderia o hábito de falar mal de ex-parceiros: “Isso é algo que eu nunca vou fazer, porque tive apenas uma experiência incrível e uma boa vida, e isso sempre será parte de mim, uma fase da minha vida".



Fonte: Vagalume