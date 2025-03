Britney Spears surpreende fãs ao dançar hit de Justin Timberlake após polêmicas em seu livro Cantora postou um vídeo ao som de "Señorita", lançada pelo ex-namorado, apaziguando as controvérsias depois dos relatos na autobiografia... Vagalume|Do R7 10/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h44 ) twitter

Britney Spears surpreendeu seus seguidores ao divulgar um vídeo envolvente no Instagram, onde aparece dançando ao som da música "Señorita", de Justin Timberlake. No vídeo compartilhado no sábado (8), a artista exibe um visual arrojado, vestindo um body preto transparente, botas de camurça e um chapéu de cowboy, enquanto dança animadamente em frente a uma lareira.



A história entre Britney Spears e Justin Timberlake remonta ao final dos anos 90, quando se conheceram como adolescentes no programa da Disney, "Clube do Mickey Mouse". O relacionamento amoroso do casal ocorreu de 1999 a 2002, durante os inícios de suas notáveis carreiras musicais - Spears como artista solo e Timberlake como membro da boy band *NSYNC.



O vídeo diminui a possível animosidade que surgiu entre os dois, após o lançamento do livro de memórias da cantora, "A Mulher em Mim", que deixou Timberlake em maus lençois com os fãs devido ao trecho em que a Princesa do Pop relata ter feito um aborto a pedido do músico.



Clique para ver no Vagalume



Após algumas horas, Spears também compartilhou outro vídeo, dançando com um vestido vermelho ao som de "That's The Way Love Goes", de Janet Jackson.



Clique para ver no Vagalume



Em outras ocasiões, Britney já havia aparecido escutando músicas de Justin Timberlake, como em abril de 2020, quando dançou ao som de "Filthy" e fez uma postagem brincando sobre o antigo relacionamento. Relembrando o fim, Spears escreveu em sua legenda: "Eu sei que tivemos uma das maiores separações do mundo há 20 anos... mas o homem é um gênio! Ótima música, JT!!!" Nos comentários, Timberlake reagiu com emojis de risadas e palmas.



No ano de 2021, Justin Timberlake expressou apoio a Spears durante uma audiência judicial relacionada a seu processo de tutela. O cantor afirmou: "Após o que vimos hoje, todos deveríamos apoiar Britney neste momento. Independentemente do nosso passado, bom ou ruim, não importa quanto tempo tenha passado... o que está acontecendo com ela é simplesmente errado." Ele encerrou com uma mensagem de apoio em nome dele e sua esposa, Jessica Biel, dizendo: "Jess e eu enviamos nosso amor e apoio absoluto a Britney neste momento. Esperamos que os tribunais e sua família façam o certo e permitam que ela viva como deseja."



Fonte: Vagalume