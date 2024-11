Britney Spears tem se reaproximado do filho Jayden sem que Kevin Federline ficasse sabendo, diz site De acordo com o Page Six, Princesa do Pop tem passado tempo com filho após ele ter retornado para a Califórnia Vagalume|Do R7 12/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h48 ) twitter

Britney Spears está passando por um momento de reaproximação com seu filho, Jayden James Federline, agora com 18 anos, após algum tempo afastados. Essa reconciliação parece ter ocorrido sem que Kevin Federline, ex-marido de Britney e pai de Jayden, tivesse conhecimento. As informações são do Page Six.



Em maio de 2023, foi anunciado que Britney concordou com a mudança de seus dois filhos, Jayden e Sean Preston, para o Havaí, onde residiriam com o pai. No entanto, Jayden retornou para a Califórnia logo após sua formatura, enquanto Sean, de 19 anos, permaneceu no Havaí.



Segundo fontes próximas à família, a cantora tem investido tempo ao lado de Jayden. Um informante relatou Page Six: “Eles têm passado bastante tempo juntos.” Outra fonte acrescentou: “Britney está muito feliz por ter seu filho de volta. Tudo está progredindo bem.”



No entanto, o advogado de Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, afirmou ao TMZ que essa reconciliação seria uma surpresa para Kevin, dizendo: "Se houve uma reconciliação, é novidade para Kevin."



Em setembro, a imprensa internacional divulgou que Britney Spears continua pagando a pensão em relação aos filhos, mesmo após os dois terem feito 18 anos. Em um artigo, a People explicou que, "de acordo com a lei da Califórnia, a jurisdição de pensão alimentícia continua até que o filho menor atinja a idade de 18 anos, ou se, ao completar 18 anos, ele ainda não tiver concluído o ensino médio, continua até que ele conclua o ensino médio, mas em nenhum caso depois de completar 19 anos". A People acrescenta, "A pensão alimentícia neste caso para Jayden está sendo paga de acordo com essa lei. Sua formatura no ensino médio será em novembro".



Fonte: Vagalume