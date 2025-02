Bruce Dickinson fica em 13º lugar em torneio europeu de esgrima Frontman do Iron Maiden foi eliminado após perder para o francês Pascal Jolyot, que já foi campeão olímpico Vagalume|Do R7 21/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h06 ) twitter

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, se destacou em um torneio de esgrima na França, ocupando a 13ª posição no Circuit Européen 2025, realizado em Fâches-Thumesnil, nos dias 18 e 19 de janeiro. O evento contou com a participação de 30 competidores na categoria de veteranos. Conhecido por sua longa trajetória no esporte, Bruce Dickinson foi treinado na década de 1980 pela equipe olímpica britânica.



Em sua trajetória no torneio, Dickinson venceu sua primeira disputa contra o dinamarquês Simon Jeiner. Contudo, acabou eliminado pelo francês Pascal Jolyot, vencedor de três medalhas olímpicas, incluindo uma de ouro. Em declarações dadas ao jornal *La Voix du Nord*, o músico brincou sobre seu adversário: “Ele não é ruim”. Um vídeo compartilhado por fãs mostra o artista competindo e treinando com sapatos vermelhos.



Além de sua paixão pela música e esgrima, o cantor revelou ao jornal The Times, em uma entrevista de fevereiro de 2024, que pratica esgrima cerca de quatro vezes por semana. Ele compartilhou que trocou de modalide, que era mais dinâmica, por uma que considera “mais tática”. Comentando sobre os seus treinos em um clube francês, ele disse: “É incrível, cheio de esgrimistas impressionantes que me vencem com frequência. Meu objetivo é chegar ao ponto em que apenas 75% deles me derrotem!”.



Aos 66 anos, o vocalista do Iron Maiden também se dedica a hobbies como pilotar aviões e produzir cervejas, com sua linha "Trooper". Após ser diagnosticado com câncer de garganta em 2014, enfrentou uma dura batalha, incluindo sessões de radioterapia e semanas de quimioterapia, mas obteve alta em 2015. Refletindo sobre sua recuperação, disse à Rolling Stone: “Agradeço por cada dia, mas isso significa que tenho que aproveitá-los, mesmo que seja não fazer nada de maneira consciente”.



O Iron Maiden, atualmente, se prepara para a turnê mundial "Run For Your Lives", programada para começar no dia 27 de maio, em Budapeste, com datas até o mês de agosto no momento.



Fonte: Vagalume