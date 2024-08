Bruce Springsteen afirma que não pensa em largar os palcos: "Não vou a lugar algum" Astro garantiu que essa não é a última turnê da E Street Band durante show na sexta-feira (23), nos EUA Vagalume|Do R7 27/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-