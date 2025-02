Bruno Mars e Lady Gaga cantam "California Dreamin'" no Grammy 2025. Veja! Performance foi uma homenagem às vítimas dos incêndios em Los Angeles Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h05 ) twitter

Um dos momentos mais aguardados do Grammy 2025 certamente era a peformance de Bruno Mars e Lady Gaga, anunciada um pouco antes do evento. E a dupla não desapontou ao subir ao palco, em uma homenagem às vítimas dos incêndios que atingiram recentemente a cidade de Los Angeles.



Juntos, eles cantaram o clássico do grupo The Mamas and The Papas, "California Dreaming". Após a exibição de depoimentos de pessoas atingidas pelo desastre ambiental na Califórnia, Bruno Mars e Lady Gaga surgiram em um outro palco, entregando uma performance initimista, emocionante e muito bonita.



Assista à performance, na íntegra, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume