Bruno Mars precisa parar show em Brasília por causa de invasão de mosquitos no palco Cantor interrompeu sua performance em mais de uma oportunidade Vagalume|Do R7 28/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 08h08 )

O show de Bruno Mars em Brasília, no último sábado (26), acabou sendo interrompido de forma curiosa. A performance do artista, que integra sua turnê no Brasil, foi pausada diversas vezes por conta de mosquitos que invadiram o palco.



O episódio ocorreu no momento em que ele estava cantando a canção" Billionaire", e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando muitos comentários bem humorados.



"Eu não sei se vocês conseguem ver, mas há insetos por toda parte neste palco", disse o cantor enquanto tentava continuar a apresentação, sendo forçado a parar mais de uma vez devido aos insetos que o atrapalhavam.



Veja o vídeo abaixo:



Em outro momento, Bruno até usou uma das famosas "raquetes elétricas mata-mosquito" para se proteger. Assista a seguir:



Na internet, o momento conquistou repercussão imediata com diversas reações, muitas fazendo piadas sobre a situação.



"Até os insetos brasileiros te amam", comentou uma fã. Outro admirador do cantor brincou: "Eu queria ser o inseto". A situação envolvendo os mosquitos pareceu, em alguns momentos, ter tirado o artista um pouco do sério, mas isso não diminuiu o entusiasmo do público que acompanhava a apresentação.



Após o show em Brasília, a turnê de Bruno Mars segue para três apresentações restantes em Curitiba e Belo Horizonte.



